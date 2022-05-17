المخابرات الروسية: واشنطن تجند إرهابيين من سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تقوم بتجنيد مسلحين من سوريا، بمن فيهم إرهابيو تنظيم "داعش" للمشاركة في المعارك في أوكرانيا.

وقالت المخابرات الروسية إنه يجري تدريب مسلحين موالين للولايات المتحدة في قاعدة التنف الأميركية في سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه في هذا "التجمع الإرهابي يتم تدريب ما يصل إلى 500 مقاتل داعشي موالي للولايات المتحدة ومتطرفين آخرين في نفس الوقت".

وأضافت أن "الأولوية تعطى لمواطني دول القوقاز وآسيا الوسطى".

وأكدت المخابرات الروسية أن "فصائل المتطرفين موجهة بشكل أساسي إلى تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد وحدات القوات المسلحة الروسية في سوريا، والآن في أوكرانيا أيضا".

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