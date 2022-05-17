وزيرة الخارجية السويدية توقع طلب الانضمام لحلف الأطلسي

المصدر: د ب أ

وقعت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي طلب انضمام بلادها لحلف شمال الأطلسي (ناتو). وغردت ليندي في حسابها بموقع تويتر: «تم توقيع طلبنا الخاص بحلف الناتو رسميا الآن»،

وأضافت أنه سوف يتم إرسال الطلب إلى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، بمجرد أن توقع فنلندا على طلب مماثل.

وقررت الدولتان، بعد قرارهما التقدم بطلب عضوية الحلف العسكري الغربي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تقديم طلبيهما بشكل مشترك.

واتخذ الرئيس الفنلندي سولي نينيستو وحكومته قرارا بالفعل بشأن طلب الانضمام. ومع ذلك، لا يزال الطلب في انتظار تصويت البرلمان، اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة السويدية اتخذت القرار النهائي امس الاثنين بشأن طلب الانضمام للناتو. وقالت ليندي: «هذا شعور كبير، شعور خطير، شعور بأنه كأننا وصلنا إلى ما نعتقد أنه الأفضل للسويد على الإطلاق».

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