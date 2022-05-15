"المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة" يدين حادث إطلاق النار العنصري في نيويورك

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب "المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة" عن إدانته الشديدة للحادث الذي وقع في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأميركية إثر إطلاق شخص مسلح النار بشكل عشوائي داخل أحد المتاجر ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم وصفته السلطات الأميركية بـ"العنصري".

وشدد المجلس في بيان له على استنكاره ورفضه كل أعمال العنف والتطرف التي تستهدف الأبرياء على أساس الدين أو العرق أو الجنس، مؤكداً أن الأديان جميعها تناهض هذه الجرائم العنصرية، باعتبارها تكرس الكراهية، وتغذي مشاعر العنف والتطرف.. وقدم خالص التعازي والمواساة لذوى الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

يذكر أن "المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة" منظمة دولية غير حكومية تم تأسيسه في الثامن من مايو 2018، ويتخذ من أبوظبي مقرا له وينضوي تحته أكثر من 900 منظمة ومؤسسة إسلامية من 142 دولة ويعتبر بيت خبرة لترشيد المنظمات والجمعيات العاملة في المجتمعات المسلمة، وتجديد فكرها وتحسين أدائها و التنسيق فيما بينها.

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