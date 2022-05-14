السيسي يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

ووفق ما نشره المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي على صفحته في "فيس بوك" اليوم السبت، أعرب السيسي عن أطيب التمنيات بالتوفيق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

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