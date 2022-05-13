الرئيس الجزائري: وفاة الشيخ خليفة فاجعة أليمة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قدّم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعة، تعازيه في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "بقلب يعمره الإيمان بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة".

وأضافت: "بهذه الفاجعة الأليمة أتقدم باسمي وباسم الشعب الجزائري، بأخلص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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