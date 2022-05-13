سعد الحريري: الشيخ خليفة سيبقى اسمه علامة فارقة في التاريخ العربي الحديث

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نعى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال الحريري عبر حسابه على "تويتر": "فقدت الأمة العربية اليوم رجلا من كبار رجالاتها رئيس دولة الامارات العربية المتحدة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وتابع: "لقد وقف الفقيد الكبير على رأس قيادة تابعت مسيرة التقدم والبناء والحداثة التي أطلقها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد الذي سيبقى اسمه علامة فارقة في التاريخ العربي الحديث، نتقدم بأحر التعازي القلبية من الشيخ محمد بن زايد وإخوانه ومن الشعب الإماراتي الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة برحمته ويسكنه فسيح الجنان. إنا لله وانا اليه راجعون".

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