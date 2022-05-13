البابا تواضروس الثاني: الشيخ خليفة كان خير خلف لخير سلف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وجاء في صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على "فيسبوك": "تنعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الإمارات وكان خير خلف لخير سلف".

وأضافت: "نشاطر شعب دولة الإمارات الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة الأحزان في وفاة هذا القائد، ذاكرين المواقف التاريخية للإمارات في مساندة مصر دائما وبالأخص خلال الأوقات الصعبة".

وتابعت: "سنظل دوما نذكر لسموه بكل التقدير دعمه المستمر لوجود وعمل الكنيسة القبطية في الإمارات، لخدمة أبنائها المقيمين هناك".

وختم البيان بالقول: "خالص العزاء للأشقاء الإماراتيين متمنين لهم استكمالا لمسيرة النمو والتقدم احتذاءا لخطى الراحل الكبير".

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