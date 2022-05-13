بوتين يعزي قادة الإمارات: عهد خليفة تميز بالإنجازات الباهرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة دولة الإمارات تعازيه في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين بعث اليوم الجمعة ببرقيتي تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار بوتين في هاتين البرقيتين، وفقا للبيان، إلى أن "مرحلة بالغة الأهمية في تاريخ أبوظبي والإمارات العربية المتحدة عموماً مرتبطة باسم الشيخ خليفة"، مشيرا إلى أن عهده تميز بـ"إنجازات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية".

ونقل الكرملين عن بوتين قوله إن الشيخ خليفة "بذل الكثير من الجهود لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون البناء بين الدولتين".

وطلب بوتين في البرقيتين نقل أخلص تعازيه إلى أقارب وأهالي المغفور له الشيخ خليفة والشعب الإماراتي عموماً.

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