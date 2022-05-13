السودان ينعي الشيخ خليفة: قائداً فذاً ورجلاً حكيماً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نعي رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وذكر البرهان في بيان: "رئيس مجلس السيادة ينعي للشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية قائداً فذاً ورجلاً حكيماً، أسهم في نهضة بلاده، حتى صارت نموذجاً يحتذى في التنمية والتطور".

وأضاف: "لقد كان الراحل من الذين عملوا بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليمياً ودولياً".

وتابع: "شهدت العلاقات السودانية الإماراتية، في عهده، تطوراً ملحوظاً. حيث انعكس ذلك في التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات بين البلدين. رحم الله الفقيد وألهم آله وذويه وشعب الإمارات الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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