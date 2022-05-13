"طالبان" تفصل بين الرجال والنساء في المطاعم .. وحتى بين الأزواج !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن المسؤول في حكومة حركة طالبان رياض الله سيرات، امس، أن السلطات أمرت "بالفصل بين الرجال والنساء في المطاعم، حتى وإن كانوا متزوجين.

وأوضح "سيرات" أن أصحاب المطاعم أبلغوا شفهياً بهذا الإجراء، الذي ينطبق حتى على الزوج والزوجة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين المسؤول أن السلطات فرضت أيضًا الفصل بين الرجال والنساء في الحدائق العامة في هرات وتحديد أيام زيارة منفصلة للنساء والرجال.

من جانبه، أفاد مدير مطعم يدعى صفي الله، بتلقيه أوامر بفرض هذا الإجراء.

وقال: "علينا الامتثال لهذا الأمر لكنه يؤثر سلباً على أعمالنا، وإذا استمر هذا الحظر فلن يكون أمامي خيار سوى إغلاق المطعم".

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