حتى الأزواج.. طالبان تحظر جلوس الرجال والنساء معا في المطاعم

المصدر: هرات - أ ف ب

قال مصدر رسمي الخميس إن سلطات طالبان في مدينة هرات غرب أفغانستان منعت الرجال والنساء من الجلوس معا في المطاعم حتى وان كانوا متزوجين.

واعلن المسؤول في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات، رياض الله سيرات لفرانس برس إن السلطات أمرت "بالفصل بين الرجال والنساء في المطاعم".

وقد تم إبلاغ أصحاب المطاعم شفهيا بهذا الإجراء الذي ينطبق حتى على "الزوج والزوجة".

وقالت امرأة طلبت عدم ذكر اسمها إنها ذهبت إلى مطعم الأربعاء مع زوجها لكن المدير طلب منهما "(الجلوس) منفصلين" وغادرا بدون تناول الطعام.

أكد صفي الله وهو مدير مطعم أنه تلقى أوامر بفرض هذا الأجراء.

وقال "علينا الامتثال لهذا الأمر لكنه يؤثر سلبا على أعمالنا" مضيفًا أنه إذا استمر هذا الحظر فلن يكون أمامه خيار سوى إغلاق المطعم.

وقال سيرات إن الوزارة فرضت أيضًا الفصل بين الرجال والنساء في الحدائق العامة في هرات وتحديد أيام زيارة منفصلة للنساء والرجال.

كانت سلطات المدينة قد أعلنت مطلع الشهر أنها طلبت من مدارس تعليم القيادة وقف إصدار تراخيص للنساء.

والأسبوع الماضي أصدرت طالبان أيضًا مرسومًا يفرض على النساء ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

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