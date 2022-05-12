زعيم كوريا الشمالية يأمر بإغلاق عام بعد تسجيل أول إصابة كورونا في بلاده !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اليوم الخميس بفرض إجراءات إغلاق عام على المستوى الوطني بعدما سجّلت بلاده أول إصابة بكورونا منذ ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في جارتها الصين قبل عامين ونصف، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونقلت " ا ف ب" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إنّ كيم "دعا كل مدن البلاد وكل مقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة على أراضيها، وإلى تنظيم العمل والإنتاج بعد عزل كل وحدة عمل وكل وحدة إنتاج وكل وحدة سكنية عن بعضها البعض".

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