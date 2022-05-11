إذاعة إسرائيل تكشف عن "فشل" عملياتي خطير في الجيش

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت مراقب الدولة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن "فشل" عملياتي خطير داخل الجيش الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن تقرير لمراقب الدولة، أن الجيش الإسرائيلي سجل فشلا عملياتياً خطيراً في الضفة الغربية وفي المنطقة الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، أيضا.

وأفاد التقرير بأن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين لم يخصصا ميزانية كافية للمكونات الأمنية في مستوطنات الضفة الغربية، من حيث البنية التحتية أو السياج الأمني أو المعدات العسكرية، من خلال فجوة اقتصادية أو ثغرة في ميزانية هذه المستوطنات بقيمة 470 مليون شيكل.

وأكد التقرير أن مستوطنات الشمال وبلداته الإسرائيلية وكذلك الحدود مع قطاع غزة مثلت فجوة اقتصادية في ميزانية الدفاع تقدر بـ 110 مليون شيكل، حيث أوضح المراقب المالي للدولة أن هذا الأمر يعتبر بمثابة "فشل عملياتي خطير".

وطالب المراقب المالي للدولة الإسرائيلية بتقديم خطة اقتصادية عسكرية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" بهدف سد هذه الفجوات إلى مجلس الوزراء، سريعا.

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