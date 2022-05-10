الجيش الروسي: خسائر جسيمة لأوكرانيا بعد محاولة استعادة " جزيرة الثعبان"

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف أثناء محاولة الجيش الأوكراني على مدى ثلاثة أيام "احتلال جزيرة زميني، حيث أحبط الجيش الروسي جميع المحاولات ودمر قوات العدو المهاجمة".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، خسرت أوكرانيا 30 طائرة عسكرية دون طيار فقط في منطقة زميني (جزيرة الثعبان)، من نوع (بيراقدار تي بي 2)".

طباعة
أعلى