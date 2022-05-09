البنتاغون: مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا تعادل ميزانيتها الدفاعية لعام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، الاثنين، الحجم التقريبي لما وفرته الولايات المتحدة من مساعدات لأوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحفية أن "ما وفرناه لأوكرانيا من مساعدات عسكرية عبر القرارات الرئاسية حتى الآن يعادل تقريبا ميزانيتها الدفاعية للعام 2021"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة مستمرة بدعمها لأوكرانيا".

وبحث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، هاتفيا، الاثنين، مع نظيره الأوكراني المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.

وأشار كيربي إلى أن الأنظمة العسكرية التي تسلم لكييف يتم تدريب مجموعات من الأوكرانيين عليها.

وقال كيربي: "لدينا إشارات على أن روسيا تنقل أوكرانيين بالقوة إلى داخل روسيا".

وأشار إلى أن "الوفد الدبلوماسي الأميركي الذي زار كييف لم يضم عسكريين".

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