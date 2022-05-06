برلماني روسي: سنبقى في جنوب أوكرانيا "إلى الأبد" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد المسؤول البرلماني الروسي أندري تورتشاك، الجمعة، أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا "إلى الأبد"، وذلك خلال زيارته مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ مارس.

وقال تورتشاك، النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي، كما نقلت عنه وكالات أنباء محلية: "إذ أتوجه إلى سكان منطقة خيرسون، أود أن اقول مجددا إن روسيا موجودة هنا إلى الأبد. يجب عدم التشكيك في ذلك".

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