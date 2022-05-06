ميقاتي يدعو إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية اللبنانية

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في حديث له عبر شاشة تلفزيون لبنان، الليلة قبل الماضية، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية. ودعا ميقاتي «إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، والتعبير عبر التصويت في صناديق الاقتراع»، مضيفاً «فليعبّر كل شخص عن رأيه في الانتخابات، وهذا الأمر يعني كل اللبنانيين ولنعط ِالشباب مجالاً».

وأشار ميقاتي إلى وجود «مخالفات تحصل خلال المرحلة الانتخابية، ولكن وزير الداخلية بسام المولوي يقوم بعملٍ جبار لإنجاح الاستحقاق»، مضيفاً «ضمن الإمكانات المالية المحدودة، نسعى لإنجاز الانتخابات في لبنان وخارجه».

يذكر أن أولى مراحل الانتخابات النيابية تبدأ اليوم باقتراع اللبنانيين المقيمين في الدول العربية، والمرحلة الثانية في 8 مايو للمقيمين في بقية الدول الأجنبية، أما اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون في 15 من الشهر الجاري.

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