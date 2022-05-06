هجوم قرب تل أبيب: مقتل 3 اسرائيليين وإصابة 6 في عملية طعن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قتل 3 إسرائيليين وأصيب 6 آخرون في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء اليوم الخميس.

وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن بعض المصابين بحالة حرجة.

ووفقاً للشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة.

ونشرت الشرطة حواجز على كافة مداخل مدينة إلعاد بحثا عن منفذي العملية، كما استعانت بمروحية بحثا عن مركبة تشك أن المنفذين استخدماها للهرب. فيما قالت مصادر أخرى أنه جرى إطلاق النار على منفذ عملية الطعن، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة.

يشار إلى أن مدينة إلعاد قريبة من الخط الأخضر، حيث تخشى قوات الأمن الإسرائيلية أن يهرب المنفذان إلى الضفة الغربية.

ووقع الهجوم تزامنا مع احتفالات إسرائيل بذكرى تأسيسها، كما يأتي بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، شنها فلسطينيون أو عرب إسرائيليون.

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