ألمانيا تنصح مواطنيها بتخزين طعام وحلويات تكفي لـ10 أيام تحسباً للحرب !

المصدر: موقع الإمارات اليوم



تشهد ألمانيا تضخماً كبيراً في قطاع المواد الغذائية، في وقت نصحت فيه وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، الألمان بأن يقوموا بتكوين مخزون من الطعام و الأدوية في المنازل لمدة لا تقل عن 10 أيام تحسباً لحالات الطوارىء بما في ذلك تبعات الحرب في أوكرانيا وانقطاع محتمل في التيار الكهربائي .

وقالت وزيرة الداخلية، إنه في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية، فسيكون من الحكمة وجود احتياطي من المواد الغذائية في البيت.

ودعت الوزيرة المواطنين الألمان إلى الاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان، مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل رزمة أغذية للحالات الطارئة معدة لاستهلاك شخص واحد لمدة لا تقل عن عشرة أيام.

وتشمل القائمة، على وجه الخصوص، 20 لترا من الماء، و3.5 كيلوغرام من الحبوب، والخبز، والمعكرونة، والأرز والبطاطا، وأربعة كيلوغرامات من الخضار والبقوليات، و2.5 كيلوغرام من الفواكه والمكسرات، و2.6 لتر من الحليب ومنتجات الألبان.

بالإضافة إلى ذلك، يوصى بتخزين 1.5 كيلوغرام من اللحوم والأسماك والبيض أو مسحوق البيض، و357 غراماً من الدهون والزيوت، وكذلك المنتجات الأخرى حسب الاختيار الشخصي، مثل الحلويات.

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