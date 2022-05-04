نائب كويتي يقترح فرض رسوم دخول على المصريين.. «المعاملة بالمثل»

المصدر: موقع الامارات اليوم

تقدم نائب كويتي باقتراح يلزم وزارتي الداخلية والخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم دخول المواطنين المصريين إلى البلاد.

وأفاد النائب بأن ذلك أسوة بما يجري عليه العمل في معاملة المواطنين الكويتيين عند دخولهم الأراضي المصرية.

ونقلت صحيفة «القبس» عن بدر الحميدي تبريره للأمر بإنه يعتبر تنظيم العلاقات الدبلوماسية والمعاملات الدولية جزء من تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتمثل واحدا من مرافق الدعم في علاقات الكويت مع الدول الأخرى وكذا المنظمات والهيئات الدولة ورعاية المصالح الكويت في الخارج لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المنظمة لهذه العلاقات وتلك السياسات

وتناولت وسائل إعلام قيام السلطات في مصر بفرض رسوم بقيم مختلفة عند طلب إصدار تأشيرات دخول الكويتيين إليها بل وزيارة المناطق السياحية من وقت إلى آخر، في الوقت الذي يعفى فيه مواطنو هذه الدولة من سداد رسوم الدخول والإقامة لاعتبارات العلاقات سياسة خاصة.

وتابع الحميدي قائلا: «تحقيقا للمساواة في المعاملة بالمثل وفقا للأعراف السائدة في نظم العلاقات الدولية، لذا فإنني أقترح قيام وزارة الداخلية ووزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم دخول المواطنين المصريين إلى البلاد أسوة بما يجرى عليه العمل في معاملة الكويتيين عند دخولهم الأراضي المصرية وعلى أن يعمل بهذا الإجراء فور صدوره مع مراعاة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معاملة مواطنين دولة الكويت مع الدول الأخرى».

ونشر النائب الكويتي تغريدة شدد فيها على ضرورة تطبيق هذا الأمر حالا ودون تأخير.

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