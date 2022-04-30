أميركا تدرب الجيش الأوكراني في معسكرات بألمانيا

المصدر: د ب أ

تقوم الولايات المتحدة بتدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا وأماكن أخرى على كيفية استخدام المعدات العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزير الدفاع الأمريكي جون كيربي في واشنطن اليوم الجمعة إن التدريب على الأراضي الألمانية قد بدأ بالفعل.

وأضاف المتحدث أن من بين الأمور الأخرى يتعلق الأمر بكيفية التعامل مع مدافع الهاوزر وأنظمة الأسلحة الأخرى التي تحصل عليها كييف لدعم الحرب ضد روسيا.

وأوضح أن الجيش الأمريكي يعمل مع الحكومة الألمانية في هذا الشأن.

وقال كيربي إنه لا يمكنه التعليق على أماكن التدريب الأخرى.

وكان الجيش الأمريكي سحب قواته من أوكرانيا لأسباب أمنية قبل وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وفي ذلك الوقت تم نقل 160 عضوا من الحرس الوطني لفلوريدا من أوكرانيا إلى موقع آخر في أوروبا كإجراء احترازي.

وكانت هذه القوات ذهبت إلى أوكرانيا لتقديم المشورة للقوات المسلحة هناك.

وقال كيربي إن هؤلاء الأفراد من الحرس الوطني في فلوريدا يعاد تكليفهم الآن لتدريب الجنود الأوكرانيين، خارج أوكرانيا مباشرة.

وتزود الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة على نطاق واسع لدعم البلاد في الحرب ضد روسيا.

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