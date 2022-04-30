حادث بكلية عسكرية يودي بحياة 4 أشخاص في كندا

المصدر: رويترز

أكدت وزارة الدفاع الوطني الكندية، أن التحقيق جار في حادثة مميتة تتعلق بمركبة في حرم الكلية العسكرية الملكية في كينجستون في أونتاريو، أسفر عن مقتل أربعة طلاب.

وذكرت أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. ولم يتوفر مزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة إنها بصدد إخطار أقارب من ماتوا، وبالتالي «لن يتم تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي». وتحقق دائرة التحقيقات الوطنية في الحادث.

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