أوكرانيا تتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي

المصدر: أ ف ب

أعلنت أوكرانيا أنها تتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي «الذي حشد قواته لشنّ هجوم كبير في شرق» البلاد الذي باتت السيطرة عليه تشكّل أولوية لموسكو.

وحذّر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في بيان نشره عبر فيسبوك «أمامنا أسابيع عصيبة للغاية»، داعياً مواطنيه إلى «الصمود والوحدة» بعد أكثر من شهرين على بدء الغزو الروسي لبلادهم.

واضاف «لسوء الحظ سنخسر المزيد من الجنود قبل أن ننتصر»، مشيرا الى أنه «سيكون هناك المزيد من الدمار ومن الجرحى» وأن الجيش الروسي «الذي صار يدرك هزيمته الاستراتيجية، سيحاول إلحاق أكبر قدر ممكن من المعاناة» بالجنود الأوكرانيين الذين حثهم على «الصمود».

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف الجيش الأوكراني بتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع سيطرتها على عدة مواقع في منطقة خاركيف وفي دونباس.

في 18 أبريل الجاري أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدء الهجوم الروسي على شرق البلاد الذي يسيطر على جزء منه انفصاليون موالون لروسيا منذ عام 2014 والذي أصبح الآن الهدف الأول لموسكو.

وقال ريزنيكوف بأسف إن «تنفيذ الاتفاقيات (مع الدول الأجنبية)، والتدريب والترتيبات اللوجستية تستغرق بعض الوقت»، لكنه بشر بأن «المساعدات المقدمة لأوكرانيا ستزداد» في الأيام المقبلة.

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