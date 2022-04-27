أوليفر ستون: مايحدث في أوكرانيا «جزء من خطة أمريكية»

المصدر: موقع الامارات اليوم

اعتبر المخرج الأمريكي الشهير الحائز على جائزة «أوسكار» أوليفر ستون، أن الولايات المتحدة أججت النزاع في أوكرانيا، وأن هذا البلد «جزء من الخطة الأمريكية».

وقال ستون في تصريح لصحيفة «إل دياريو» الإسبانية، إن الولايات المتحدة تقف وراء «الانقلاب في أوكرانيا من أجل إنشاء حكومة موالية للغرب».

وتابع أن «أوكرانيا كانت محايدة قبل ذلك، وهذا من المهم أن نتذكره. وفجأة أصبحت روسيا عدوا، ومنذ ذلك الحين لم يكن العالم مثلما كان من قبل». بحسب «RT».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتسم بأهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، قائلا إن «أوكرانيا جزء من الخطة الأمريكية. وهي كانت كهذا دائما. وهم كانوا يرغبون دائما في أوكرانيا، وهذا ما سعوا إليه من خلال الانقلاب في 2014».

وأضاف أن الأمريكيين «حققوا ما أرادوه، أي تحريض أوكرانيا ضد روسيا. وهم يريدون تغيير النظام في روسيا والإطاحة ببوتين وتنصيب يلتسين آخر والحصول على موارد روسيا بسعر معين».

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