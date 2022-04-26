البيت الأبيض يعلن إصابة نائبة بايدن بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن البيت الأبيض أنّ نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خضعت الثلاثاء لفحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أتت نتيجته إيجابية، مطمئناً إلى أنّها لم تكن في الأيام الأخيرة على اتّصال "وثيق" بالرئيس جو بايدن.

وقالت كيرستن آلن المتحدّثة باسم هاريس في بيان إنّ نائبة الرئيس "لا تعاني أيّ عوارض وستعزل نفسها وتواصل العمل من مقرّ إقامتها"، مشيرة إلى أنّها "لم تكن على اتّصال وثيق بالرئيس أو بالسيدة الأولى وذلك بسبب برامج رحلاتهما الأخيرة".

وتبيّن أنّ العديد من أعضاء إدارة بايدن، مثل وزير العدل ميريك غارلاند والمتحدثة باسم الرئيس جين ساكي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أصيبوا بكوفيد في الأسابيع الأخيرة.

وثبت أنّ الرئيس بايدن (79 عاماً) الذي تلقّى جرعته المعزّزة الثانية من لقاح كوفيد في نهاية مارس، ليس "مخالطاً" بحسب مفهوم السلطات الصحّية الأميركية.

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