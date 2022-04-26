زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية

المصدر: وكالات

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في كلمة ألقاها خلال حضوره عرضا عسكريا في بيونغ يانغ بالعمل على "تعزيز وتطوير" الأسلحة النووية في بلاده، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال كيم، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "سنواصل بأسرع وتيرة اتخاذ خطوات لتعزيز وتطوير القدرات النووية لبلادنا".

وأشارت الوكالة إلى أن كيم ألقى خطابه في وقت متأخر الاثنين خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات أميركية وأممية صارمة بسبب برنامجها للأسلحة النووية، ولم تسفر المفاوضات المتعددة مع كيم حتى الآن الى اقناعه بوضع حد لبرنامجه النووي.

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