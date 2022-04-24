موسكو : سفارتنا في واشنطن "محاصرة" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اتهمت موسكو أمريكا اليوم بمحاصرة سفارتها في واشنطن.

وفي خضم التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، لاسيما الولايات المتحدة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن "عمل السفارة محاصر، مع إغلاق حساباتها المصرفية، وتلقي الموظفين عددا من التهديدات"، بحسب ما أفادت رويترز.

كما أضاف أن "السفارة محاصرة بشكل أساسي من قبل مؤسسات حكومية أميركية"، وأن "بنك أوف أميركا" أغلق حسابات القنصلية في هيوستن، ونيويورك أيضاً.

كما، شدد السفير الروسي على أن الموظفين في السفارة تلقوا تهديدات عبر الهاتف، والرسائل أيضا، لافتا إلى أنه في مرحلة ما منع أيضا الخروج من السفارة.

وهناك نزاع بين روسيا والولايات المتحدة حول حجم وعمل بعثات كل منهما الدبلوماسية منذ فترة طويلة، حتى قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

إلى ذلك، تعرضت السفارات الروسية في أوروبا لضغوط عدة، حيث طرد أكثر من 300 من العاملين فيها، ما دفع موسكو إلى الرد بطرد دبلوماسيين أوروبيين.

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