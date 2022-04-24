14 رصاصة على سيارة دبلوماسي كويتي في واشنطن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الأحد، أن دبلوماسيا كويتيا في واشنطن تعرض لإطلاق 14 رصاصة على سيارته، غير أنه لم يصب بأذى.

وذكرت الصحيفة، أن "14 طلقة أصابت سيارة المستشار محمد العميري، وهو دبلوماسي كويتي في واشنطن، حيث كان ينتظر خروج أبنائه من المدرسة"، مشيرة إلى أنه، "لم يصب بأي أذى".

ولم يعرف بعد خلفيات الحادث وهل كان يستهدف الدبلوماسي الكويتي أم تصادف وجوده مع إطلاق نار في المكان.

ومن جانب آخر، أعلنت السلطات الأمريكية، أن "مسلحا فتح النار على ضحايا عشوائيين من نافذة بالطابق العلوي من بناية سكنية بالقرب من مدرسة إعدادية للنخبة في العاصمة الأمريكية واشنطن ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، ثم أقدم المهاجم على الانتحار بعد أن اقتحمت الشرطة مسكنه".

وقالت الشرطة، إن المشتبه به يدعى ريموند سبنسر 23 عاما، من ضاحية فيرفاكس بولاية فرجينيا، وتم التعرف عليه في البداية من مقطع مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر على ما يبدو إطلاق أعيرة نارية من نافذة بالطابق العلوي.

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