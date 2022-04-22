البنك الدولي: خسائر أوكرانيا 60 مليار دولار حتى الآن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن أوكرانيا عانت من أضرار مادية تقدر بنحو 60 مليار دولار في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

ونقلت هيئة (بي بي سي) البريطانية عن مالباس اليوم الجمعة القول، أن تلك الخسائر ستزداد مع استمرار الصراع، مشيرا إلى أن التقدير المبكر للأضرار لا يشمل الكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب

وأشارت الهيئة إلى تصريحات فولوديمير زيلينسكي التي قال فيها إن أوكرانيا تحتاج سبعة مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر التي تسببت فيها روسيا، داعيا إلى استبعاد روسيا من المؤسسات المالية الدولية.

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