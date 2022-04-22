أفغانستان: انفجار في مسجد وآخر أمام "وزارة التجارة" يسفران عن قتلى وجرحى

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت الشرطة المحلية في أفغانستان، أن انفجارا دوى اليوم الجمعة في أحد مساجد ولاية قندوز.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن قائد شرطة منطقة إمام صاحب، حافظ عمر، تأكيده أن الانفجار هز مسجد مولوي سكندر في هذه المنطقة.

وأفادت وكالة “آماج نيوز” بأن حصيلة الهجوم لا تقل عن 30 قتيلا وجريحا، بينما أكدت “طلوع نيوز” نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان سقوط سبعة قتلى على الأقل.

إلى ذلك، دوى انفجار آخر اليوم أمام مقر وزارة التجارة في العاصمة كابل، وأعلنت حركة “طالبان” الحاكمة، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل جراء انفجار آخر دوى في مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، (وهو أحد أكبر المساجد في أفغانستان)، وتبنت عصابة داعش الارهابية هذا الهجوم.

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