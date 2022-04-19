روسيا تطرد أكثر من 30 دبلوماسياً أوروبياً

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت روسيا طرد أكثر من 30 دبلوماسياً من دول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج والنمسا وقالت إنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم" كرد فعل على طرد عشرات الدبلوماسيين الروس.

وأوضحت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن هناك 15 دبلوماسيا من السفارة الهولندية في موسكو وحدها مطالبين بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين.

وكانت هولندا طردت 18 دبلوماسيا روسيا في وقت سابق بسبب اتهامهم بالتجسس وكذلك نظرا للحرب الروسية على أوكرانيا.

كما طالبت السلطات الروسية 12 موظفا من السفارة البلجيكية بمغادرة البلاد، كما أخطرت السلطات الروسية لوكسمبورج بطرد أحد دبلوماسييها في موسكو كرد فعل على طرد دبلوماسي روسي.

وقررت السلطات الروسية طرد أربعة موظفين في السفارة النمساوية في موسكو.

واستدعت الخارجية الروسية سفراء كل الدول المعنية بهذه القرارات لإخطارهم بها.

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