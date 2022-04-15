وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في سماء محيط دمشق

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكرت وكالة "سانا" أن "عدوانا جويا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في ريف دمشق" مساء الخميس دون مزيد من التفاصيل

وذكر مراسل الوكالة أن "أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في ريف دمشق" دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد أيام على تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي على منطقة مصياف، الواقعة غربي محافظة حماة، الذي تزامن مع تحليقِ الطائراتِ الإسرائيلية فوق منطقة جبيل كسروان، شمالي العاصمة اللبنانية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا يوم الأحد إن استمرار إسرائيل في "شن هذه الاعتداءات يصل إلى مستوى عدوان ممنهج ونمطي مما يستدعي تدخلاً فورياً من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".

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