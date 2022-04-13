الدفاع الروسية: أوكرانيا تشكل 3 كتائب قومية جديدة من السجناء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا تقوم "بتشكيل 3 كتائب جديدة للمتعصبين القوميين من السجناء المدانين في جرائم خطيرة وخطيرة للغاية".

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إنه "يشارف على الانتهاء في خاركوف تشكيل 3 كتائب قومية جديدة، هي "سلابوجانشينا" و"خاركيفشينا 1" و"خاركيفشينا 2"، التي تتشكل من السجناء المدانين في جرائم خطيرة وخطيرة للغاية".

وأضاف أن "المهام الأساسية لتلك الكتائب محاصرة خاركوف من الجهة الجنوبية ومنع المدنيين من مغادرة المدينة، وكذلك القضاء على وحدات القوات الأوكرانية في حال تراجعها أو محاولاتها للاستسلام".

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