"جنايات" الكويت تستدعي شهود الإثبات والنفي في قضية تعذيب ضابط بـ"أمن الدولة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت محكمة الجنايات، في ثاني جلساتها لمحاكمة 4 ضباط متهمين بتعذيب زميلهم في جهاز أمن الدولة، تأجيل القضية إلى جلسة 17 مايو المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وشهود النفي.

وحضر دفاع المتهمين وطلبوا أجلاً للاطلاع على القضية، كما حضر دفاع أحد المتهمين المحامي عبدالمحسن القطان وطلب استدعاء مدير عام الأمن الوقائي لسؤاله حول واقعة الاتهام المسند لموكله وسؤاله تحديداً عن الأوامر الصادرة منه لمنتسبي عدادات جهاز أمن الدولة بالتعاون المطلق مع إدارة الرقابة والتفتيش.

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