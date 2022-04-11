الجيش الروسي يدمر معدات ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الدفاع الروسية أن صواريخ "كاليبر" التي أطلقها الجيش الروسي دمرت معدات لمنظومة "إس-300" مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحافية يومية، أن الضربة الصاروخية الروسية التي نفذت من البحر أمس، دمرت 4 منصات إطلاق لمنظومة "اس-300" وقتلت عددا قد يصل إلى 25 فردا من عناصر القوات الأوكرانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news