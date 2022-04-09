إسرائيل: نتنياهو كان موجودا في شارع "ديزنغوف" أثناء تنفيذ عملية تل أبيب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كان موجودا في شارع ديزنغوف في تل أبيب في أثناء الهجوم الذي نفذه هناك الشاب الفلسطيني رعد حازم مساء الخميس، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 14 آخرين.

وذكرت الهيئة أنه، وفق توجيهات جهاز الأمن العام (شاباك)، جرى احتجاز نتنياهو لمدة 4 ساعات في مكتبه بالقرب من شارع ديزنغوف حين كان منفذ العملية يتجول في تل أبيب.

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