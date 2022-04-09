مسؤول غربي: تعيين خبير في الحرب السورية قائداً للعملية الروسية بأوكرانيا

المصدر: لندن - د ب أ

صرح مسؤول حكومي غربي في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت بأن روسيا أعادت تنظيم قيادة الحرب في أوكرانيا وعينت قائدا جديدا من أصحاب الخبرات في الحرب بسورية.

وأوضح المسؤول الغربي أنه تم تعيين الجنرال الكسندر دفورنيكوف الذي يمتلك خبرة شاملة في الحرب في سورية، قائدا جديدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان دفورنيكوف تولى مؤخرا منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد منحه لقب البطل في عام 2016 نظرا لدوره في الحرب في سورية. غير أنه لم يصدر تأكيد رسمي بعد من الجانب الروسي بشأن تبديل قيادة العملية في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا لم تتمكن منذ شن حربها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي من الاستيلاء على أي مدينة أوكرانية كبيرة مثل العاصمة كييف. وكانت روسيا ركزت مؤخرا في حربها على منطقة الدونباس شرقي أوكرانيا.

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