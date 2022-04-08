سفير سابق لكوريا الجنوبية بدولة شرق أوسطية متهم بالتحرش

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن في كوريا الجنوبية أن سفيرا سابقا لسيئول لدى دولة شرق أوسطية يخضع للتحقيق في بلاده بتهمة التحرش الجنسي.

ويواجه السفير الكوري السابق، الذي تم حجب هويته من قبل السلطات الكورية الجنوبية، تهمة التحرش الجنسي بموظفة محلية خلال مأدبة أقيمت في مقر إقامته في نوفمبر من العام الماضي، بحسب الشرطة.

وبحسب "روسيا اليوم"، أجرت وزارة الخارجية الكورية تحقيقا داخليا في القضية، وقدمت بلاغا إلى وكالة شرطة كيونغكي نامبو في مدينة سوون الواقعة على بعد 46 كيلومترا جنوب سيئول في فبراير من هذا العام.

ولم يدل مسؤولو الشرطة بأي تعليق آخر، قائلين إنهم لا يستطيعون نشر تفاصيل حول التحقيق الجاري.

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