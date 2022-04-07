"الفحم".. فتاة أوكرانية أخفت وجهها فعرفها العالم ببندقيتها !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قناصة أوكرانية مجهولة، خطفت قلوب الناس، وأصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نالت إعجاب الملايين.

فقد تحولت الفتاة التي عرفت بلقب "الفحم"، إلى رمز للمقاومة وأيقونة جذبت الأنظار بشجاعتها أثناء قتال القوات الروسية، وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ووفق المعلومات، انضمت "الفحم" إلى المشاة البحرية الأوكرانية في عام 2017، وخاضت حروبا كثيرة ضد القوات التابعة للانفصاليين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد.

كما اشتهرت من مقاطع فيديو انتشرت بكثرة خلال الفترة الماضية، ظهرت تحفّز فيها القوات الأوكرانية مخبئة وجهها، داعية الجيش للقتال حتى الرمق الأخير.

إلى أن أصبحت حديث الساعة بعدما تداول الأوكرانيون مقاطعها مشبهين إياها بالقناصة الشهيرة ليودميلا بافليشنكو، التي توصف أنها أشجع امرأة في أوكرانيا والعالم أيضا، بعد أن تمكنت من قتل 309 نازيين في الحرب العالمية الثانية، ما أهلها للحصول على لقب "سيدة الموت".

فيما قال آخرون عن "الفحم" إنها أسطورة لن تتكرر، وفق تعبيرهم.

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