النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس على خلفية حرب أوكرانيا

المصدر: فيينا - أ ف ب

أعلنت النمسا الخميس طرد أربعة دبلوماسيين روس بعد قرارات مماثلة اتّخذتها دول أوروبية أخرى منذ الاثنين، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزراء الخارجية النمساوية في بيان ، إن "وزارة الخارجية النمساوية تلغي الوضع الدبلوماسي الممنوح لثلاثة أعضاء في السفارة الروسية لدى فيينا وعضو في القنصلية الروسية العامة في سالزبورغ".

وأضافت أن "هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أفعالًا لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي وهم مدعوون إلى مغادرة الأراضي في 12 أبريل كأقصى حدّ".

وطردت دول أوروبية عديدة بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا واليونان، عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين الروس منذ الاثنين.

وتأتي عمليات الطرد هذه في وقت عبّرت الدول الغربية عن غضبها بعد العثور في نهاية الأسبوع الماضي على جثث عشرات المدنيين في بوتشا في شمال غرب كييف، إثر انسحاب القوات الروسية من المدينة.

ونفت روسيا بشكل قاطع أي ضلوع لها، مندّدة بـ"فبركة" مشاهد الجثث من جانب أوكرانيا التي تسعى بحسب موسكو، إلى تشويه سمعة الجنود الروس.

ورفض وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ في بادئ الأمر، أن يحذو حذو شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن على التكتل اعتماد موقف مشترك في هذا الشأن.

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