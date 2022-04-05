أحدث صورة لسد النهضة الإثيوبي تكشف عن الملء الثالث قد لا يكتمل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت أحدث صورة التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الاثنين عن تفاصيل جديدة تؤكد انخفاض مخزون المياه في بحيرة السد وفشل عمل التوربين.

وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي، لموقع "العربية"، إن الصورة التي التقطت لسد النهضة الاثنين تكشف أن مخزون سد النهضة انخفض بمقدار مليار متر مكعب واحد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأصبح 7 مليارات متر مكعب، كما تؤكد الصورة توقف التوربين الذي قامت إثيوبيا بتشغيله في 20 فبراير الماضي للمرة الثانية.

وتابع الخبير المصري أن الصورة تكشف أيضا استمرار تصريف المياه من خلال فتحتي التصريف وبمعدل يصل إلى 30 مليون متر مكعب، ما يعني عدم قدرة التوربين الذي أطلقته إثيوبيا على العمل مشيرا إلى أنه لكي تستطيع إثيوبيا بدء التخزين والاستعداد للملء الثالث يتوجب عليها رفع الممر الأوسط والجانبين وهو ما يحتاج حوالي 65 ألف متر مكعب خرسانة لكل متر ارتفاع، وهو ما يصعب بالفعل عمله قبل بدء موسم الفيضان القادم.

وأضاف أنه يتبق على بداية موسم الأمطار أقل من ثلاثة أشهر، ولكي تستطيع إثيوبيا الوصول إلى إجمالي تخزين 18.5 مليار م3 تحتاج لوقت أكبر لوضع الخرسانة ورفع الممر الأوسط وهو أمر يصعب تحقيقه، مؤكدا أن كل تلك المعطيات تشير إلى أن الملء الثالث لن يكتمل كما حدث في الملء الثاني.

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