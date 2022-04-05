الرئيس الأوكراني: الروس يخطفون الأطفال ويغتصبون الأمهات أمام أبنائهن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا على رأسها اختطاف الأطفال في كل مكان، مؤكدًا أن موسكو تسعى إلى تحويل جميع الأوكران إلى عبيد لهم.

كما لفت الرئيس الأوكراني خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن هناك جرائم أخرى ترتكبها القوات الروسية أيضًا في الحرب بأوكرانيا وهي اغتصاب الأمهات والسيدات أمام أطفالهن كل يوم.

وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الروسية معروفة بالفساد السياسي والتورط في أحداث أدت إلى المجاعات في العديد من دول إفريقيا وآسيا وليس فقط أوكرانيا.

أكد زيلينسكي أن أوكرانيا تساعد جميع المواطنين القانطين بأوكرانيا، وتساعد في إجلاء اللاجئين الراغبين في الفرار من ويلات الحرب، مشيرًا إلى أن بلاده لا تميز بين أي شخص وغيره وتساعد الجميع دون عنصرية.

وقال زيلينسكي، إن جميع الادعاءات التي تُطلقها روسيا خصوصًا حول المجزرة الأخيرة التي تم ارتكابها في بوتشا، ما هي إلا كذب مثلما اعتاد الروس على ذلك، مشيرًا إلى أن الجرائم التي ارتكبتها روسيا في سوريا أبلغ مثال على ذلك.

وقال الرئيس الأوكراني خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن روسيا اعتادت إطلاق الحروب في العديد من المناطق وارتكاب الجرائم سواء في سوريا أو ليبيا أو أفغانستان وغيرها من الدول التي شهدت ما ارتكبته روسيا من قبل.

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