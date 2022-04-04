الحكومة الكويتية تقدم استقالتها للقيادة السياسية غداً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت مصادر حكومية كويتية أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد سيرفع استقالته واستقالة الحكومة إلى القيادة السياسية رسمياً غداً.

وأكدت المصادر لـصحيفة "القبس" الكويتية أن الوزراء لم يبلغوا بأي شيء سوى تقديم الاستقالة وغداً تتضح الرؤية كاملة.

وقالت المصادر إن أعضاء الحكومة رفعوا استقالاتهم بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ووضعوها تحت تصرفه.

وأضافت أن استقالة الوزراء تأتي تضامناً مع رئيس الحكومة واحتجاجا على التصعيد غير المبرر من بعض النواب.

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