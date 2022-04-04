صحيفة بريطانية: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن الاتحاد الأوروبي، يعتزم مناقشة فرض حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا الأربعاء المقبل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي وصفته بـ "المطلع" على خطط سفراء الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأوروبية ستناقش حزمة إضافية من العقوبات على روسيا الأربعاء المقبل، حيث قد تشمل القيود الجديدة المزمع فرضها، حظر استخدام السفن الروسية للموانئ الأوروبية، وإمدادات الطاقة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رجح في وقت سابق، أن تفرض الدول الأوروبية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بسبب الانتهاكات المزعومة في مدينة بوتشا الأوكرانية.

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