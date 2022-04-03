الدفاع الروسية: تدمير مستودعات ومصفاة وقود في أوديسا الأوكرانية

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تدمير مصفاة لتكرير النفط و3 مرافق لتخزين الوقود ومواد التشحيم في مدينة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود صباح اليوم بصواريخ بحرية وجوية عالية الدقة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم:

-دمرت صواريخ بحرية وجوية عالية الدق ، صباح اليوم، مصفاة وثلاث منشآت ومستودعات لتخزين الوقود بالقرب من أوديسا، والتي تم من خلالها إمداد مجموعة من القوات الأوكرانية بالوقود في اتجاه ميكولايف.

-أسقط دفاعاتنا الجوية طائرتين جويتين أوكرانيتين بدون طيار في مناطق كودرياشوفكا وشوروفكا.

- خلال الليل، دمرت المقاتلات الجوية الروسية، 51 منشأة عسكرية أوكرانية.

من بينها: أربعة مواقع، واثنان من قاذفات نظام الصواريخ Osa-AKM المضاد للطائرات في بارفينكوفو وسلافيانسك، ومنشأتين لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وأربعة مستودعات ميدانية لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة، بالإضافة إلى 32 معقلا ومركزا للمعدات العسكرية الاوكرانية.

-منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 125 طائرة و88 مروحية، 383 مركبة جوية بدون طيار، 221 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 1903 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 207 قاذفات صواريخ متعددة، 805 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وكذلك 1781 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news