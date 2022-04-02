الكويت.. صباح الخالد سيطلب إعفاءه.. وتوجه لتكليف اسم جديد لرئاسة الحكومة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف مصدر حكومي كويتي أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيطلب إعفاءه من المنصب؛ بتقديم استقالته إلى القيادة السياسية، بحسب جريدة "القبس".

وأفاد مصدر مسؤول عن توجه لتكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة في المرحلة القادمة.

ويأتي ذلك فيما ارتفع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم التصويت مع عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب كتلة حدس.

وأكد المصدر أن الحكومة لن تدخل جلسة الأربعاء المقبل 6 أبريل للتصويت على طلب طرح، حيث أن الخالد سيتقدم باستقالته خلال الأيام القادمة.

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