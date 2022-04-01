خبيرة روسية: بريطانيا تسعى لتمديد النزاع في أوكرانيا لبيع السلاح

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ترى يفغينيا فويكو، الخبيرة في السياسة الخارجية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، أنه من المفيد للندن أن يستمر النزاع بأوكرانيا، وخاصة في سياق توريد أسلحتها إلى هذا البلد.

وقالت فويكو في حديثها لوكالة "نوفوستي": "لندن مهتمة بأن يتم أي توقيع بشروط غير مواتية لروسيا إلى أقصى حد ممكن. وفي هذه الحالة تضمن كييف لنفسها الحد الأقصى لعدد الامتيازات. لا تخفي لندن اهتمامها باستمرار هذا النزاع في سياق توريد أسلحتها لأوكرانيا وتنفيذ مخططات مختلفة للدعم المالي للنخبة الأوكرانية الحالية، والحفاظ على الهستيريا الشديدة المعادية لروسيا. هذا هو دافع لندن لإبقاء الوضع مستمرا وتشجيعه".

وآضافت أنه فيما يتعلق بتصرفات حلفاء بريطانيا فمن الصعب هناك التحدث عن أي خطة موحدة مثلا من حيث ضمانات الأمن الأوكرانية.

وتابعت: من المفيد للندن أن تواصل هذا النزاع وتدعم حملتها الإعلامية وتبيع الأسلحة".

ونقلت صحيفة "تايمز"، سابقا، عن مصادرها أن بريطانيا تعارض إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا مبكر للغاية، إذ تعتبره غير مفيد بالنسبة لكييف. وتعتقد لندن أنه يجب التوصل إلى تسوية بعد تحسين أوكرانيا لموقعها العسكري.

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