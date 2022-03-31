أردوغان: تركيا جاهزة لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن رغبته في إجراء محادثات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لبحث تنظيم لقاء محتمل بينهما.

وقال أردوغان للصحفيين بعد عودته من أوزبكستان: "أنوي التباحث بشكل حاسم مع بوتين وزيلينسكي. سأخبرهما بأن هدفنا الآن هو تنظيم لقائهما في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "آمل بأن نتمكن من تنسيق موعد اللقاء بين بوتين وزيلينسكي، فنحن جاهزون لتنظيمه".

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