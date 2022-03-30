الكرملين: دفع سعر الغاز الروسي بالروبل لن يبدأ غداً بالضبط

المصدر: موسكو - د ب أ

صرح المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف بأن عملية السداد بالروبل مقابل الغاز الطبيعي الروسي الذي يتم تصديره لدول مصنفة على أنها "غير صديقة لروسيا" لن تبدأ بالضبط يوم غد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "جازبروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس، أي يوم غد.

وردا على سؤال عما إذا كانت القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غدا، أجاب بيسكوف :"لا، على الإطلاق".

وأضاف: "تناقشنا حول ذلك، وهناك فارق زمني بين وصول الإمدادات وتلقي المدفوعات".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول: "الأمر لا يمكن تصويره على أنه يتم توصيل الغاز غدا ويتعين دفع ثمنه (على الفور بالروبل). الأمر يمتد لفترة أطول لأسباب تقنية بحتة".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الآلية الخاصة بالمدفوعات المقومة بالروبل مقابل الغاز الروسي. وقال بيسكوف: "في النهاية :"هناك تعليمات رئاسية، وسيتم تنفيذها".

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