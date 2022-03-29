روسيا تخفض عملياتها القتالية في محورين بأوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن ممثل عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن روسيا قررت خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف بشمال أوكرانيا، وذلك لتهيئة ظروف مواتية لمواصلة المفاوضات السلمية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن اليوم الثلاثاء، أن أهداف المرحلة الأولى للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قد اكتملت، مشيرا إلى أن القادم هو التركيز على "تحرير دونباس"، شرقي أوكرانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عنه القول في اجتماع مع قيادات عسكرية روسية: "فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا، بوجه عام، تم الانتهاء من المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث جرى خفض الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، ما يسمح لنا بتركيز الاهتمام الرئيسي والجهود الرئيسية لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس".

وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لأضرار جسيمة"، لافتا إلى أن القوات الجوية ونظام الدفاع الجوي الأوكراني "تم تدميرهما عمليا".

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